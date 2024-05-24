بنعبدالله..يسود موقف جزائري عدائي راسخ تجاه المغرب

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ان المغرب يحرص أن تكون له علاقات طيّبة مع الجزائر، ” مؤكدا ” أن هذا الحرص موجود حالياً أيضاً، فيما العلاقات مقطوعة”

وأردف بنعبدالله ” هناك تقاليد مغربية راسخة رغم حدّة الخلاف. وفي جميع المستويات، كان دائماً هناك حرص مغربي على مستوى المؤسّسة الملكية والحكومة والأحزاب وفضاءات واسعة للشعب المغربي على احترام الشعب الجزائري والجزائر. وفي الوقت نفسه، هناك استعداد قوي لصدّ كل ما يمكن أن يمسّ بسيادة المغرب أو وحدته”

وزاد بنعبدالله قائلا ” مع الأسف، يغيب هذا الأمر في الجهة الأخرى، حيث يسود موقف عدائي راسخ تجاه المغرب منذ حصول الجزائر على الاستقلال.

وسجل ذات المتحدث أن” هذا الموقف ازداد تشنّجاً بعد استرجاع المغرب لصحرائه، ووصل اليوم إلى حد وجود تعبيرات حمقاء وأمور لا تُستساغ وخارج المنطق مثل مسألة الدخول في ممارسات سلبية مرتبطة بقميص رياضي لفريق مغربي، أو تعبيرات موجودة في وسائل الإعلام تسيء للمؤسّسات الرسمية المغربية ولمؤسّسات عريقة في المغرب مثل الملكية، بل هناك اليوم حملات ضد المغاربة والمغربيات والتعبيرات المغربية وضد كل ما هو “مرّوكي”.

وأوضح بنعبدالله أن ” هناك بعض التفاعلات السلبية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ولكن المغرب الرسمي تظلّ يدُه ممدودة من أجل إيجاد حلول، كما أن الأحزاب وأهم التعبيرات المنتظمة في المجتمع المدني لا تصدُر عنها أي إساءة بحقّ الجزائريين.

ورغم كل الإساءات، نقول في حزبنا وفي باقي الأحزاب، للجزائريين: الله يهديكم، فمصيرنا مشترك، ولا يمكن أن نبلغ مراكز متقدّمة على المستويين الإقليمي والعالمي من دون أن نعمل بشكل مشترك.

وخاطب بنعبدالله الجارة الجزائر قائلا ” تأكّدوا أن المغرب سيظلّ حريصاً على بلورة موقف إيجابي وعدم المساس بالآفاق المستقبلية”

وقال الاخير” ما أتمنّاه في الواقع، هو حدوث تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري، وهو أمر مرتبط بهذا المجتمع، ولا يمكن أن يقوم بها شخص آخر، وحين سيتم ذلك سيتغيّر وضع العلاقات بين البلدين.” يقول نبيل بنعبد الله للعربي الحديد