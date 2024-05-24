الملك يهنئ لويس أبينادر كورونا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للدومينيكان

2024-05-24 / 10:00
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لويس رودولفو أبينادر كورونا، وذلك بمناسية إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الدومينيكان.

ومما جاء في برقية جلالة الملك : “يطيب لي، على إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الدومينيكان، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي لكم بموصول التوفيق في مهامكم لخدمة بلدكم وشعبكم بما يحقق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن ارتياحي للطابع المتميز لعلاقات الصداقة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل معكم، من أجل تحقيق المزيد من التقارب والتعاون المثمر في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

2024-05-24 / 10:00
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