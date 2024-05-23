مصرع عامل سقط من أعلى ورش بناء فندق بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه ، صباح اليوم الخميس إثر سقوطه من أعلى ورش بناء فندق على مستوى شارع المقاومة قرب بنك المغرب بطنجة.

وبحسب مصادر هبة بريس فقد كان العامل يزاول مهامه بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويسقط من أعلى الورش حيث أصيب بجروح ورضوض خطيرة عجلت بوفاته في عين المكان .

وحضرت الى مكان الواقعة السلطات المحلية ومعها فرق الاسعاف التابعة للوقاية المدنية حيث تم نقل جثة العامل الى مستودع الأموات بطنجة كما تم فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة .