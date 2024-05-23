خريبكة ..حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الوطني( صور )

هبة بريس / بني ملال

أسدل الستار، مساء يوم الاربعاء 22 ماي على فعاليات حملة التبرع بالدم التي استمرت يوما كاملا والتي نظمها المعهد المتخصص للاعلاميات والتسير بخريبكة بشراكة مع جمعية رجاء الخير و معهد مهن الصحة والتمريض وبتنسيق مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بخريبكة حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دم = ابتسامة حياة

جرى ذلك بمقر معهد مهن الصحة والتمريض حيث شهدت الحملة اقبالا كبيرا من قبل متدربي المعهدين و الأساتذة و الاداريين والسلطات المحلية و كذلك ساكنة خريبكة التي استجابت للنداء .

وقال مصدر طبي لهبة بريس إن عدد المتبرعين في المجموع وصل الى ما يقارب 120 متبرع.

وحول هذا ” العمل الخيري ” قال “عزيز عماد “مدير المعهد المتخصص للاعلاميات والتسير ومؤسس معهد مهن الصحة والتمريض ان الحملة تأتي امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصر الله، والمتمثلة في ضرورة الاهتمام بأعمال التكافل والتضامن عموما والتبرع بالدم على وجه الخصوص”

واكد ذات المتحدث ان هذه الحملة تتماشى مع سياسة وزارة الصحة التي تهدف إلى تشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم قصد توفير الكمية الكافية من أكياس الدم، لمواجهة كل الاحتياجات والخصاص في هذه المادة الحيوية

وبهذه المناسبة تقدم “عزيز عماد” بخالص الشكر إلى كل المواطنات والمواطنين الذين استجابوا للنداء، وتوافدوا بكثافة وحماس على التبرع بدمهم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين،

كما تقدم بالشكر لكل الشركاء وعددهم على الشكل الاتي :

_ مندوبية التكوين المهني

_ السلطة المحلية

_ مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

– رجال الامن الوطني

– رجال الدرك الملكي

– مندوبية التعاون الوطني بخريبكة

– متدربي المعهد المتخصص للاعلاميات والتسيير بخريبكة

– متدربي معهد مهن الصحة والتمريض

– الطاقم الاداري والتربوي للمعهدين