فتاح العلوي: “اقتصادات المنطقة العربية واجهت العديد من التحديات والصدمات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن اقتصادات المنطقة العربية واجهت العديد من التحديات والصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

و في هذا الصدد، أوضحت نادية فتاح العلوي على هامش انعقاد الدورة 15 لمجلس وزراء المالية العرب بأن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية واجهت العديد من التحديات والصدمات الاقتصادية، تطلبت تدابير عديدة من جانب المالية العامة لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن هذه التدابير أثرت سلبا على أوضاع المالية العامة في العديد من الدول العربية، وبدا ذلك ظاهرا في ضيق الحيز المالي و ارتفاع المديونية، مبرزة ان ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في مفاقمة هذه التداعيات وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي واستدامة الدين العام، وفي بعض الأحيان على ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن جدول أعمال الاجتماع يتيح الفرصة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية والتطورات والتحديات الراهنة والدور الذي يمكن أن تلعبه سياسات المالية العامة في البلدان العربية لمواجهة تلك التحديات وحفز النمو الشامل والمستدام ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

و أبرزت ذات المسؤولة أنه في ظل الأزمات والتطورات الجيوسياسية، تواجه المنطقة العربية تحديات متزايدة في مجال المديونية، حيث يتطلب التعامل مع ذلك استراتيجيات متكاملة تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتخفيف الضغوط المالية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.