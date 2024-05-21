اكادير : بالأبواب المفتوحة للأمن .. اول باركينغ ” في المغرب بدون “جيلي اصفر “

عً اللطيف بركة : هبة بريس

ستختتم المديرية العامة للأمن أبوابها المفتوحة في نسختها الخامسة بأكادير ، مساء اليوم الثلاثاء، بعد النجاح الكبير التي عبر عنه من زار فعاليتها، وتتبع برامجها الغنية من عروض وندوات، بعد الافتتاح الكبير الذي حضرته شخصيات من مختلف المشارف وافتتحه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بمعية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس الامن الوطني ، والذي واكبته عن قرب ولاية امن اكادير.

لكن ما لوحظ خلال الابواب المفتوحة التي انطلقت من الخميس الماضي إلى مساء اليوم الثلاثاء، وتتبعها الرأي العام الوطني لحظة بلحظة من خلال حضور قوي للإعلام الوطني بمختلف تلويناته، والإعلام الجهوي الذي يبقى دائما في المستوى المطلوب لمختلف التظاهرات التي تعرفها جهة سوس ماسة .

المثير في الابواب ان المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت موقف كبير للسيارات الخاصة بالأمن وكذلك الزوار ، وهو ما يمثل اكبر ” باركينغ” بالمغرب، لأول مرة لم يشاهد زوار المعرض اصحاب ” جيلي اصفر” كعادتهم في التظاهرات الاخرى، تجدهم متواجدين بالمكان، وياخذون مصاريف من الزوار ، مقابل خدمة مراقبة السبارات، غير ان هذه المرة ، لم تظهر هذه الفئة خلال الابواب المفتوحة كعادتها، ولم نشاهد اي مظاهر من الخصام بين السائقين وهؤلاء، ولم تسجل اي حالة سرقة ، حيث اختفى حتى اللصوص المتربصين بالمركبات، مما زاد من ارتياح الزوار من مواطنين مغاربة واجانب، بل ان كل جزء من المدينة شهد تواجد امني كثيف، مما خلق الطمأنينة في النفوس، وكل شيء كان منظم بشكل احترافي .