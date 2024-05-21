لشكر..أخنوش لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة

هبة بريس / الرباط

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر جوابا على ابعاد حزبه من حكومة اخنوش انه “كان يظن ان اخنوش سيكون في حاجة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي”

وسجل لشكر ان ” عزيز اخنوش لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة.”

وأضاف لشكر ” قناعتي أن الأحزاب تقوم وتنشأ من أجل أن تسيّر الشأن العام، وأن على الحزب الذي يعتقد أن من الضروري بقاءه في المعارضة أن يحلّ نفسه.

وأشار بالقول في حديث للعربي الحديد ” كل عرضٍ سيُقدّم سنناقشه، ونحن مستعدّون، وسنرى فقط هل من مصلحة البلد أن ننضمّ إلى الحكومة أم البقاء في المعارضة وعدم ترك المقعد فارغاً.