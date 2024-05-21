المخابز تتحجج بزيادات “البوطا” لرفع الأسعار.. هل فعلا تستعمل الغاز في طهي الخبز؟

2024-05-21 / 11:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أقرت وزارة الاقتصاد والمالية رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان بداية من الأسبوع الجاري، حيث أصبح سعر “البوطا الكبيرة” خمسين درهما عوض أربعين، بينما أصبح سعر الصغيرة منها 12 درهم ونصف عوض عشرة دراهم.

هاته الزيادة أظهرت الوجه الحقيقي لعدد ممن يسمون ب”تجار الأزمات”، حيث عمد بعض أصحاب المخابز لرفع سعر الخبز بحوالي عشرون سنتيما بحجة زيادة سعر غاز البوتان.

و تسببت زيادات الخبز في غضب عدد من المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من سلوكيات بعض أرباب المخابز الذين و بتصرف وصفوه ب”غير المسؤول” عمدوا لرفع سعر الخبز لمضاعفة أرباحهم بحجج واهية من قبيل “تزادو علينا مصاريف الإنتاج” علما أن غالبيتهم لا يستعملون الغاز في عملية طهي الخبز.

و يلجأ أغلب أصحاب المخابز إلى الخشب و كذلك “عود النجارة”، بينما البعض الآخر من المخابز العصرية يستعملون الكهرباء لطهي الخبز، و قلة قليلة فقط من تستعمل الغاز في عملية إعداد و طهي الخبز.

و طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال مثل هاته الفرص لمضاعفة أرباحه على حساب المواطن البسيط من خلال تكثيف حملات المراقبة و تطبيق القانون على المتلاعبين في الأسعار، علما أن من يستفيد من مشاريع تدر عليه دخلا وفيرا لا يمكنه أصلا أن يستفيد من دعم صندوق المقاصة الموجه للفئات المحدودة الدخل.

2024-05-21 / 11:43
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‫8 تعليقات

  2. الحكومة قامت بزيادة (البوطا) بدون رضى الشعب المغربي فكيف يعقل المخابيز لم تقوم بدورها في الزيادة في أسعار الخبز.

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  3. كان عليهم ينتظرون بعد عيد الأضحى 🐑 ويقومون بالزيادات لان الوضع الحالي صعب جداً بالنسبة للموظف البسيط الذي يتقاضى راتبا شهريا لن يكفيه .

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  4. أين نحن ذاهبون بهذه الزيادات المهولة التي أفرغت جيب المواطن لا حولة ولا قوة إلا بالعلي العظيم

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  5. الطبقة المتوسطة والفقيرة عاجزة عنّ هذه الزيادات التي أصبحت تخوفنا عن مصيرنا في حياتنا اليومية..لطفك بنا يارب 🤲

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  6. هناك بعض المخابز من يستغلون الفرص ويقومون بزيادات غير قانونية لان ليس هناك لا حسيب ولا رقيب.. لك الله يا مواطن…

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  8. الزيادة في غاز البوتان بالتأكيد ستعقبه زيادات في كل من المخابز والمقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها وبالتالي الخاسر الأكبر والضحية هو المواطن العادي مكسور الجناح….

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