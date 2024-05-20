الطالبي العلمي يجري مباحثات بالرباط مع رئيس المجلس الوطني السويسري

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري، إريك نوسباومر، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير سويسرا بالرباط، غيوم شيرر، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجال البرلماني.

وخلال هذا اللقاء، أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري عن الإرادة القوية للبرلمان السويسري في المساهمة في توطيد علاقات التعاون مع المغرب لاسيما في المجال التجاري والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقات المتجددة والهجرة، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية شهدت دينامية قوية منذ التوقيع على الإعلان المشترك بين البلدين سنة 2021.

وجدد السيد نوسباومر خلال هذا اللقاء، الدعوة لرئيس مجلس النواب للقيام بزيارة عمل لسويسرا “لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك”.

من جهته، قدم السيد الطالبي العلمي لمحة عن الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي عرفتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أطلع الوفد البرلماني السويسري على خصائص الجهوية المتقدمة وفقا للدستور المغربي لسنة 2011.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية تمتين التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتقاسم الخبرات والتجارب بينهما في جميع مجالات العمل البرلماني وفي مجال الديمقراطية التشاركية على وجه الخصوص.