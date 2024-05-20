مراكش : فرقة مكافحة العصابات تعتقل مروجين وتحجز كمية من الأقراص والكوكايين

تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعد تحريات ميدانية، من إيقاف ثلاث أشخاص، على مستوى حي المحاميد، شخصين منهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة كما يبقى أحدهما مبحوث عنه وطنيا.

هذا وقد أسفرت عملية التفتيش القانوني بمحل إقامتيهما من حجز 766 قرص مهلوس، و⁠35 غرام من مخدر الكوكايين، و⁠39 صفيحة ونصف من مخدر الشيرا.

استنادا عليه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة