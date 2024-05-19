وزارة الثقافة : أزيد من 310 ألف شخص زاروا المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

فاق عدد زوار الدورة ال29 للمعرض الدولي لنشر والكتاب بالرباط، التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد، 316 أف زائر، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الدورة من المعرض شهدت “إقبال أعداد غفيرة من الزوار تجاوزت العدد الإجمالي لزوار المعرض تجاوزت 316 ألف زائر بارتفاع نسبته 32 في المائة”، مقارنة مع الدورة السابقة.

وحسب المصدر ذاته، فقد شكلت هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب “محطة جديدة في مسار هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يبرهن في كل دورة على قيمة وجدوى الجهد المبذول من أجل جعل الكتاب قريبا من المواطنين”.

يشار إلى أن هذه الدورة، التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهدت مشاركة 743 عارضا من 48 بلدا، قدموا عرضا وثائقيا متنوعا، ناهز عدد العناوين فيه 100 ألف عنوان في مختلف الحقول المعرفة.

وتميزت هذه الدورة التي نظمت بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وجماعة الرباط، بحلول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضيف شرف.