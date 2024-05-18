الجزائر ثاني مستورد للقمح في العالم.. ما صورته الكاميرات يحصده فلاح مغربي متوسط لوحده

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ أيام، و الآلة الإعلامية العسكرية بالجزائر تسوق لمقاطع فيديو، أغلبها تم إنتاجه باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي، لأغراض يعلمها جيدا حكام المرادية، و تروج أنها قامت بإنجاز “عظيم” و ذلك بإنتاج أطنان من القمح.

الجزائر تناست و هي تسوق لتلك المقاطع “المركبة” و “المفبركة”، أنها و بلغة الأرقام هي ثاني بلد يستورد القمح في العالم، لتغطية الحاجيات الكبيرة للجزائريين الذين لا يجد معظمهم ما يعجنون به خبزا يقيهم الجوع اليومي الذي يعيشونه.

بضع آلات حصاد و عدد محدود من الشاحنات، تم تصويرها و هي في طريقها لجنوب الجزائر، مرفقة بتعليقات المئات من الذباي الإلكتروني الذي يحاول تصديق أكاذيب العسكر، و كما لو أن الأمر حتى و لو لم يكن مفبركا بالذكاء الاصطناعي، إنجاز عظيم و فتح كبير، علما أن ما أظهرته كاميرات القنوات العمومية الجزائرية لا يعدو أن يكون غلة فلاح متوسط في المغرب لا غير.

و حسب آخر المؤشرات الرقمية التي نشرتها مؤسسة بريطانية متخصصة فإن بلاد تبون و شنقريحة تعتبر ثاني مستورد للقمح في العالم، بغلاف مالي يقدر بأربعة مليارات دولار.

الجزائر، الأرض القاحلة و الجافة، و التي يحاول نظام العسكر الترويج على مشاريع فلاحية بها، حتى و لو صدقنا أنها حقيقية، فلا يمكن أن تصل حتى لإنتاج الفلاح “الحاج محمد بن الشايب” لوحده، كمثال بسيط لا غير.

و ليس غريبا أن تتفتق عبقرية عسكر الجزائر الحاكم الخالي من المادة الرمادية، السنة المقبلة، لتنظيم معرض للحبوب و القطاني، للترويج على أن بلادهم باتت منتجة لبضع أطنان من القمح، خاصة أنهم أدمنوا الاستنساخ و “النقيل” من أسيادهم المغاربة، و لا بأس في ذاك مادام التلميذ الكسول دوما معجب بالمجتهد، غير أنهم إن أرادوا ذلك فليزوروا مدينة برشيد و ليطلعوا على ما يعرض بمعرضها الخاص بالحبوب و القطاني، و كما قال أحدهم “راه نيت خاصهم يجيو يزورو برشيد باش يتعالجو”…