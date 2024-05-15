ياسر المراكشي يكشف عن تجربته في دور الشخصية الشريرة في “2وجوه” ويكشف عن رسائل جمهوره

2024-05-15 / 22:08
0

2024-05-15 / 22:08
0

مقالات ذات صلة

كفاح رشيد الوالي في فيلم ” الطابع” و رسائل…

2024-05-15 / 22:00

الفكاهي بودير وقصة قبوله العمل مع رشيد الوالي في”الطابع”…

2024-05-15 / 21:50

تصريحات لاعبي الجيش الملكي بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس…

2024-05-15 / 21:18

ملتقى دولي لصناعة الصيد البحري الاستدامة و التحديات في…

2024-05-15 / 20:52

نابي مدرب الجيش الملكي بعد تأهله لنصف نهائي كأس…

2024-05-15 / 20:44

محمد صديقي يترأس افتتاح منتدى الصناعة السمكية الدولي بالمغرب…

2024-05-15 / 19:52

مواطن حاول أن ينهي حياته بعد تهديده بهدم منزله…

2024-05-15 / 18:52

” سكينة مصيد ” مؤثرة مكناسية و صاحبة مشروع…

2024-05-15 / 18:18

بكاء معجبة بالفنان محمد رمضان خلال زيارته لمعرض الكتاب

2024-05-15 / 17:23

فض_يحة مول القهوى ..لجنة صحية لقاتو مخبي مواد غدائية…

2024-05-15 / 16:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى