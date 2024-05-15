إسبانيا.. مداهمة لمستودع ضواحي إشبيلية يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من “الحشيش”

هبة بريس – قسم التحرير

حجزت السلطات الأمنية الاسبانية ، كميات كبيرة من مخدر الحشيش إثر عملية مداهمة نفذتها عناصر الحرس المدني لمستودع في بلدة “لا بويبلا ديل ريو” بإشبيلية.

وقالت مصادر إعلامية اسبانية، إن عملية تعقب لشاحنة مشبوهة من قبل الحرس المدني مكنت من تحديد مكان وصولها والاعتداء الى مستودعين بإشبيلية يخضعان لحراسة مشددة .

ومكنت العملية من حجز كمية كبيرة من مخدر الحشيش يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 4 أطنان، بالإضافة شاحنتين مسروقتين وكمية من “المرايجوانا”.