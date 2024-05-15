إسبانيا.. مداهمة لمستودع ضواحي إشبيلية يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من “الحشيش”

2024-05-15 / 20:39
0

هبة بريس – قسم التحرير

حجزت السلطات الأمنية الاسبانية ، كميات كبيرة من مخدر الحشيش إثر عملية مداهمة نفذتها عناصر الحرس المدني لمستودع في بلدة “لا بويبلا ديل ريو” بإشبيلية.

وقالت مصادر إعلامية اسبانية، إن عملية تعقب لشاحنة مشبوهة من قبل الحرس المدني مكنت من تحديد مكان وصولها والاعتداء الى مستودعين بإشبيلية يخضعان لحراسة مشددة .

ومكنت العملية من حجز كمية كبيرة من مخدر الحشيش يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 4 أطنان، بالإضافة شاحنتين مسروقتين وكمية من “المرايجوانا”.

2024-05-15 / 20:39
0

مقالات ذات صلة

نتنياهو … لا وقف للحرب مادامت حماس في غزة

2024-05-15 / 21:35

حكومة سلوفاكيا: “حالة رئيس الوزراء حرجة بعد تعرضه لإطلاق…

2024-05-15 / 18:37

عاجل : إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله…

2024-05-15 / 16:25

سويسرا.. الشرطة تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف

2024-05-15 / 14:33

الحكم بالمؤبد على فلسطيني ارتكب جريمة طعن في قطار…

2024-05-15 / 14:23

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

2024-05-15 / 13:30

الصحة العالمية : أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في…

2024-05-15 / 12:18

جنوب إفريقيا تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري…

2024-05-15 / 11:40

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح…

2024-05-15 / 11:04

اغتيال قائد ميداني من حزب الله بغارة إسرائيلية على…

2024-05-15 / 10:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى