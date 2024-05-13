مراكش تُطلق أكبر حملة للسحب المؤقت همت 317 رخصة ثقة لسيارة الأجرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف وزير الداخلية في رده عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي إلى حرص السلطات على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بعها،

واشار لفتيت في جوابه ان السلطات قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة.

وبهذا الخصوص قدم لفتيت حصيلة عمل السلطات نموذج مدينة مراكش حيت تم خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى غاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح المركزية والترابية التابعة لوزارته تولي أهمية خاصة بتنظيم وضبط قطاع سيارات الأجرة، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية.