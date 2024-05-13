بريطانيا.. اتهام 3 أشخاص بمساعدة استخبارات هونغ كونغ

2024-05-13 / 09:58
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اتهم ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و63 عاما بالتعاون مع أجهزة استخبارات هونغ كونغ والتدخل الأجنبي بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وفق ما أعلنت شرطة لندن، الاثنين.

وقال، دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن “نفّذت توقيفات وأجريت عمليات تفتيش عدة في كل أنحاء إنكلترا في إطار هذا التحقيق”.

والمتهمون الثلاثة هم، تشي ليونغ واي (38 عاما)، وماثيو تريكيت (37 عاما)، وتشونغ بيو يوين (63 عاما)، وجميعهم من جنوب شرق إنكلترا.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن في وقت لاحق، الاثنين.

وفي إطار هذا التحقيق، احتُجز 11 شخصا لدى الشرطة.

وقبض عناصر مكافحة الإرهاب على ثمانية رجال وامرأة في يوركشير في شمال إنكلترا، الأربعاء الماضي، فيما قبض على رجلين إضافيين، الخميس.

وأطلق سراح سبعة رجال والمرأة من دون توجيه تهم إليهم.

2024-05-13 / 09:58
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