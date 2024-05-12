مراكش : الشرطة السينوتقنية تضبط كمية من ” الحشيش” بحوزة سيدة

2024-05-12 / 20:08
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تمكنت فرقة الشرطة السينوتقنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، خلال عملياتها الأمنية المنتظمة، التي تقوم بها على مستوى المحاور الطرقية للمدينة ، وفي حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، وأثناء عملية تفتيش بصندوق حافلة للنقل العمومي، قادمة من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة طانطان بعد محاولة مرورها من سد قضائي على مستوى طريق الدار البيضاء، من كشف حقيبة تحتوي على 95 صفيحة من مخدر الشيرة، بلغ وزنها حوالي تسع كيلوغرامات، اتضح أن صاحبتها سيدة من الركاب .

تمت إحالة الموقوفة رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال أطوار البحث والتقديم للعدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

2024-05-12 / 20:08
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