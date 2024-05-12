“السرقة” بدراجة نارية.. “درك” تاهلة يوقف شخصين

ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاهلة إقليم تازة ،يوم أمس السبت ، شخصين وهم في حالة تلبس بالفرار على متن دراجة نارية بعد محاولتهما ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل محل تجاري بشارع الفرارن.

و كشفت مصادر ” هبة بريس ” أن الموقوفين يشتبه تورطهما في محاولة اقتراف عملية سرقة مخطط لها تحت التهديد من داخل محل تجاري .

كما تم وفق ذات المصدر، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية