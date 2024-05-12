“السرقة” بدراجة نارية.. “درك” تاهلة يوقف شخصين

2024-05-12 / 17:04
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ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاهلة إقليم تازة ،يوم أمس السبت ، شخصين وهم في حالة تلبس بالفرار على متن دراجة نارية بعد محاولتهما ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل محل تجاري بشارع الفرارن.

و كشفت مصادر ” هبة بريس ” أن الموقوفين يشتبه تورطهما في محاولة اقتراف عملية سرقة مخطط لها تحت التهديد من داخل محل تجاري .
كما تم وفق ذات المصدر، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

2024-05-12 / 17:04
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