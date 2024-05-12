مقتل شاب وإلقاء جثته في سلة المهملات .. فوضى بمخيمات تندوف

مصطفى وغزيف

تجتاح فوضى كبيرة وغير مسيطر عليها بأرجاء تندوف بالجزائر، بعد الجريمة المروعة التي تعرض لها شاب بالمخيمات.ونقلت صحيفة “La Razón” الإسبانية، البوم، معلومات تفيد بوقوع اشتباكات في مخيمات البوليساريو بعد وفاة شاب وإلقاء جثته في سلة المهملات.

ووفقًا للمصادر، فقد تسببت وفاة الشاب في اندلاع فوضى في مخيمات تندوف التابعة للجبهة الانفصالية، حيث تم الإبلاغ عن جريمة قتل مروعة تعرض لها الشاب في المخيم، ورمي جثته في سلة المهملات بعد اختفائه في الليلة السابقة.

وأفاد الصحفي الجزائري والحقوقي وليد كبير بوجود حالة من الفوضى الشاملة في المخيمات بعد وقوع هذه الجريمة، حيث يطالب السكان برحيل إبراهيم غالي وأتباعه، ويعتبرون أن البوليساريو فقدت القدرة على السيطرة على مخيمات تندوف.

من جانبها، فإن السلطة القضائية الجزائرية غير موجودة، ويبدو أنها لا تتدخل في ما يحدث في المخيمات. وأفادت وسائل الإعلام المعارضة للبوليساريو بأن المخيمات تشهد حاليًا حالة من عدم الأمان وتهديدات الاشتباكات والانتقام بين القبائل