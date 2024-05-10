واقعة تسمم غذائي جديدة تستنفر سلطات مراكش

2024-05-10 / 09:39
0

هبة بريس – مراكش

استنفرت واقعة تسمم غذائي جديدة، السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، الى تناول 4 تلاميذ وجبة سريعة من أحد “السناكات” بمنطقة المحاميد، قبل أن يشعروا بمغص شديد على مستوى البطن.

ونقل التلاميذ الأربعة وهم من منطقة الزلزال و يتابعون دراستهم بأحد الداخليات بمنطقة المحاميد، الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وشخصت إصابة التلاميذ بتسمم غذائي ، استدعت فتح تحقيق مع محل الوجبات السريعة للكشف عم المتفاصيل الكاملة للواقعة.

2024-05-10 / 09:39
0

مقالات ذات صلة

حريق مهول بغابة “لايبيكا” يستنفر سلطات العرائش

2024-05-09 / 20:36

صفرو.. حادثة سير تنهي حياة جندي

2024-05-08 / 16:23

تارودانت : جــ..ـريمة غريبة ..شيخ سبعيني أعمى يقــ..ـتل لص

2024-05-07 / 21:40

تأجيل النظر في قضية ” التسمم الجماعي ” بمراكش…

2024-05-07 / 21:22

خريبكة..استعمال العنف يطيح بمواطن افريقي

2024-05-07 / 19:18

تزنيت.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخصين اعتديا على شرطي ب”سكين”

2024-05-07 / 17:46

تطوان: بائع متجول “يشر.مل” جسده بعد مصادرة سلعته

2024-05-07 / 15:38

البيضاء.. انقلاب شاحنة محملة بالذرة وإصابة سائقها بجروح

2024-05-07 / 14:44

ايت ملول : إصابة 3 عمال في حادث سير

2024-05-06 / 17:30

حجز 27 كيلوغرام من الكوكايين على متن حاوية بطنجة…

2024-05-05 / 23:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى