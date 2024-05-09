آلاف المتظاهرين احتجاجا على مشاركة إسرائيل في “يوروفيجن”

تظاهر آلاف الأشخاص بهدوء، الخميس، في شوارع مالمو بالسويد احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن، عشية خوض البلاد المنافسة، بحسب ما أفاد فريق وكالة فرانس برس في المكان.

تقول هيلدا وهي سويدية تبلغ 30 عاما رفضت كشف اسمها الكامل لوكالة فرانس برس “أنا من محبي يوروفيجن وهذا يؤلمني لكنني سأقاطع”.

وأضافت “لا أستطيع الاستمتاع وأنا أعرف أن إسرائيل تشارك في الوقت الذي يقتل فيه كل هؤلاء الأطفال. أعتقد أن هذا غير عادل”.

وتم الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام نهائياتها، السبت، في مالمو، في ضوء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث طالبت مذكرات في جميع أنحاء أوروبا باستبعادها.

في نهاية مارس دعا مرشحون من تسع دول، بما في ذلك المرشح السويسري نيمو وهو الأوفر حظا، لوقف دائم لإطلاق النار.

وعلى المرشحة الإسرائيلية إيدن غولان المشاركة مساء، الخميس، في نصف النهائي الثاني.

وتساءلت مروة مصطفى وهي متظاهرة في العشرين من العمر “هذا ليس عدلا. في رأيي إذا كان بإمكانهم استبعاد روسيا فلماذا لا يمكنهم فعل ذلك مع اسرائيل؟”.

في عام 2022، تم استبعاد شركات البث الروسية من اتحاد البث الأوروبي المشرف على المسابقة، بعد الحرب في أوكرانيا.

وقال مصطفى مصطفى(29 عاما) “الجميع هنا لحضور مسابقة يوروفيجن والاحتفال. ليس هناك أي سبب للاحتفال”.

وأضاف “نزعم أننا ديموقراطية، لكن لا أحد يحرك ساكنا”.

وانطلق المتظاهرون وزاد عددهم عن خمسة آلاف من الساحة الرئيسية في مالمو، بحسب فريق فرانس برس، وساروا في شارع المشاة الرئيسي في المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية.

رفعت لافتات كتب عليها “حرروا فلسطين” أو “يوروفيجن تضفي شرعية على الإبادة”.

وشاركت الناشطة دفاعا عن المناخ غريتا ثونبرغ المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، في المسيرة إلى جانب العديد من العائلات.