أخنوش: لم نترك الأسرة المغربية والمقاولة تواجه وحدها الأزمات

هبة بريس / الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته قامت برفع وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، لنحافظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، وأنها كانت دائما إلى جانب المواطنين والأسر، عندما يجدون أنفسهم في ظروف صعبة. مشيرا إلى أن هذا الخيار هو الذي جعل الحكومة اليوم تنجح في مواجهة التضخم.

وقال أخنوش، في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، الخميس، إن “لا أحد يمكن أن ينكر التحديات التي واجهتهم هذه الحكومة، حيث وجدنا أن المقاولة تضررت وفقد سوق الشغل العديد من المناصب. وأمام هذه التحديات لم يكن ممكنا أن نترك الأسرة المغربية والمقاولة تواجه وحدها كل هذه الأزمات، بحيث رفعنا التحدي، وامتلكنا الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية”.

وفي نفس الكلمة، قدم رئيس الحكومة، ردا على من يقول أن الحكومة لم تكن وفية لتحول الإقتصاد الوطني، قائلا: “أقول أن من يردد هذا الكلام يجب أن يعرف بأن ما تم القيام به في السنتين الأخيرتين غير مسبوق، لا من حيث نوعيته أو من حيث المضمون أو التكلفة”. مضيفا، “وهذا كان واضحا وساهم في أن تكتسب المقاولة الوطنية المناعة اللازمة لمواجهة آثار الظرفية”.

وفي نفس السياق، عبّر أخنوش عن ثقته في نجاعة اختيارات الحكومة التي يرأسها، مسترسلا: “نحن واثقون أنه لولا نجاعة اختيارات الحكومة لما تمكنت قطاعات على غرار السياحة والصناعة والفلاحة والصفقات العمومية، من أن تعيش ظروف جيدة وأن تحسن من مردوديتها”