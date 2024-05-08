أخنوش: 375 ألف أسرة تعولها أرامل تستفيد من الدعم

هبة بريس / الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن حكومته وجدت 76 ألف أرملة فقط تستفيد من الدعم في عهد الحكومة السابقة، نافيا أن تكون حكومته قد قلصت من عدد الأرامل المستفيدات من الدعم.

ووصف أخنوش، التصريحات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية حول عدد الأرامل المستفيدات من الدعم في وقت سابق بأنها “بهتان”.

وبينما كانت تستفيد 76 ألف أرملة فقط من الدعم في عهد الحكومة السابقة، أكد أخنوش أن الحكومة الحالية، مكنت أكثر من 375 ألف أسرة تتحمل مسؤوليتها نساء أرامل لحد الآن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن حكومته قررت رفع الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.

وأبرز أخنوش، أن كل أرملة لديها أطفال في وضعية إعاقة تتلقى دعما إضافيا، في حين أن الأرملة التي ليس لها أطفال لا يمكنها النظام القديم من أي دعم، والتي لها طفل واحد تستفيد من 300 درهم، ومع الحكومة الحالية سواء كانت بدون أطفال أو لديها طفل واحد تستفيد من 500 درهم شهريا.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن كل من يستحق الدعم المباشر من المغاربة سيصله شهريا، مسترسلا بالقول:: “لنكن واقعيين لن نبيع الوهم للمواطنين، من سيستفيد من الدعم هو الذي يستحقه وسيظل يستفيد منه”.