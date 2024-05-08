أخنوش: ادعاء البعض بأن الحكومة ألغت برنامج “تيسير” تغليط ممنهج

فند رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، الادعاءات التي تفيد بأن حكومته ألغت برنامج “تيسير”، واصفا ذلك بـأنه “تغليط ممنهج”.

وكشف رئيس الحكومة في سياق كلمته، أن برنامج “تيسير” كان يستفيد منه 2 مليون تلميذ (بمعدل 3 أطفال للأسرة على الأكثر)، يتوصلون بمبالغ محدودة تبدأ بـ 60 درهم.

وأردف قائلا إن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يدعم اليوم أكثر من 5 ملايين طفل، منذ الولادة حتى بلوغ 21 سنة بمبلغ 200 درهم شهريا هذه السنة، و300 درهم ابتداء من 2026 على الطفل الأول والثاني والثالث، إضافة إلى منحة إضافية عن الطفل الرابع والخامس والسادس”.

وأشار أخنوش إلى أن 70% من الأسر المغربية استفادت من الإجراءات الحكومية، والتي قال كان لها أثر ملموس على المعيش اليومي لكل الأسر المغربية، معتبرا أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات”.