عروض “رايانير” للسفر لإسبانيا ب 130 درهم تغري المغاربة خلال الصيف

2024-05-08 / 10:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

باتت إسبانيا وجهة مفضلة لآلاف المغاربة الحاملين لتأشيرات “شنغن” خلال فصل الصيف و خاصة سواحل “الكوسطا ديل سول” التي باتت تستقطب عددا كبيرا من سياح المملكة.

و لوحظ في السنوات الأخيرة أن عددا كبيرا من المغاربة باتوا يفضلون السفر لسواحل إسبانيا كماربيا و بيلاميدينا و غيرهم لقضاء عطلة الصيف نظير الأسعار المعقولة و المقبولة في الفنادق و المطاعم مقارنة بمناطق سياحية في المغرب أو في دول أخرى.

و ما سيجشع المغاربة حاملي التأشيرات الأوروبية للسفر نخو إسبانيا هذا العام هو دخول شركة “رايناير” على الخط من خلال عرضها الآلاف من التذاكر من مدن مغربية نحو إسبانيا بأسعار لا تتعدى 130 درهم في عز فصل الصيف.

و حسب ما عاينت هبة بريس من موقع الحجوزات الخاص بشركة “رايانير” للطيران المنخفض التكلفة و التي أصبحت نشيطة بشكل كبير في السوق المغربية، فإن سعر الرحلة مثلا في أواخر ماي و بداية شهر يونيو هذا العام من مراكش نحو مالاغا يتراوخ بين 130 و 140 درهم مغربية فقط.

السعر ذاته، تعرضه شركة الطيران السالفة الذكر، في رحلاتها من مراكش و طنجة و فاس و مدن أخرى باتحاه مدن إسبانيا كإشبيلية و مدريد و برشلونة، و هو ما قد يشجع عددا من الأسر على خيار السفر لإسبانيا هذا العام.

كما أن أسعار الفنادق و الشقق المفروشة في سواحل إسبانيا تظل معقولة لحد كبير، إذ تتراوح بين 30 و 70 يورو في المتوسط، بالإضافة لأسعار المطاعم التي تظل ثابتة دون تغيير على مدار أشهر السنة حتى في فترات الذروة عكس ما يتم العمل به في مناطق أخرى برفع الأسعار للاستفادة من الرواج و الطلب المتزايد.

2024-05-08 / 10:11
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‫3 تعليقات

  2. الحمد لله عليها نعمة والمزيد من التوافق في مابيننا وايسبانيا لها مناخ يشبه المغرب

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