الشركة العالمية للاستثمار السيادي “مبادلة” تختار المغرب لتطوير مشاريعها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يوما بعد يوم، يواصل المغرب استقطابه لكبريات الشركات العالمية في قطاعات عدة بما فيها تلك الحديثة العهد و النشأة مثل شركات الرقمنة و التكنولوجيا الدقيقة و الذكاء الاصطناعي.

و باتت المملكة المغربية وجهة جذابة للشركات الراغبة في ضخ رساميل مالية مهمة لتطوير أنشطتها نظير ما توفره بلادنا من فرص اسثتمارية هائلة و مؤهلات واعدة و يد عاملة شابة و مكونة و كذا بنية تحتية تستجيب للمعايير و المتطلبات الدولية.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة “مبادلة” الشهيرة و هي مجموعة شركات إماراتية الأصل و تستقر في الولايات المتحدة الأمريكية و تنشط في عديد الدول العالمية الاسثتمار في المغرب.

و لهذا الغرض، عقدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاء عمل مع شركة الاستثمار العالمية “مبادلة”، ممثلة في الدكتور رفيق مكي، رئيس قسم التكنولوجيا بوحدة الاستثمار في الشركات الناشئة وفريق عمل الشركة.

لقاء العمل هذا شكل فرصة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وشركة “مبادلة” للاستثمار في مجال الشركات الناشئة، بما من شأنه تطوير هذه المنظومة الدينامية، حيثُ ذكرت مزور بالمناسبة بما تتميزُ به المملكة المغربية من كفاءات ومواهب شابة متألقة في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية للاستثمار السيادي “مبادلة”، شركة استثمار سيادي إماراتية بقيمة أصول تبلغ 276 مليار دولار أمريكي واستثمارات منتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم.