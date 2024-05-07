الجيش الاسباني يجري مناورات بحرية عسكرية بمياه “البوران”

2024-05-07 / 21:00
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أجرت البحرية الملكية الإسبانية، مؤخرا، مناورات بالذخيرة الحية، في مياه بحر البوران، بحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية إسبانية.

وقالت صحيفة ” “eldebate”،سفينة العمل البحري “(BAM) ‘Meteoro’ (P-41)”، غادرت، نهاية أبريل الماضي، قاعدتها في “لاس بالماس دي غران كناريا”، في مهمة للقيام بأعمال المراقبة في مياه بحر البوران.

وأضافت الجريدة الاسبانية أن طاقم “ميتيورو”، وفريق العمليات الأمنية، أجرى تمارين إطلاق النار، في إطار مهامه للمراقبة و”الأمن البحري” في منطقة بحر البوران، المقابلة لسواحل المغرب الشمالية

2024-05-07 / 21:00
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