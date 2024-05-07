إطلاق أول خط مباشر لشركة طيران كوت ديفوار يربط بين مدينتي الدار البيضاء وأبيدجان

تم اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإقتصادية، الإعلان رسميا عن إطلاق أول خط مباشر لشركة طيران كوت ديفوار الذي سيربط، ابتداء من 14 ماي الجاري، ما بين مدينتي الدار البيضاء وأبيدجان.

ويأتي هذا الخط الجوي الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال حفل رسمي أقيم بالعاصمة الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين، في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، وتلبية للطلب المتزايد على هذه الرحلات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن هذا الخط الجوي يمثل بداية عهد جديد في علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار.

وأوضح، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، أن هذا الخط الجوي سيساهم، من خلال تسهيل التبادل التجاري، في تقوية العلاقات بين الشعبين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين.

وأضاف أن ذلك يجسد بشكل جلي الرؤية الجريئة التي أطلقها المغرب منذ بداية القرن الحادي والعشرين والمتمثلة أساسا في سياسة تحرير وتطوير قطاع النقل الجوي، والتي أسفرت عن إبرام سلسلة من اتفاقيات الخدمات الجوية الحرة من قبيل الاتفاقية الجوية الموقعة في 9 مارس 2013 بين المغرب وكوت ديفوار والتي تنص على تسيير رحلات جوية دون تحديد التردد والقدرة الاستيعابية والمطارات المعنية.

وبفضل هذه السياسة، يضيف الوزير، شهدت الأجواء المغربية حركة نقل جوي جد مهمة، من خلال توفير للمسافرين باقة واسعة من العروض والخدمات الجوية بأسعار في المتناول وفي أوقات ملائمة، مبرزا أن ذلك مكن من تحسين الربط الدولي للمغرب وتعزيز مكانته كوجهة سياحية بامتياز.

وفي هذا الصدد ذكر أن الأرقام المسجلة تشهد على مدى نجاح التعاون في ما يخص الربط الجوي بين المغرب وكوت ديفوار، حيث سجل عدد المسافرين بين البلدين نموا ملموسا ليتجاوز 140 ألف مسافر في 2023، مؤكدا أن هذه النتائج المحققة تعكس التأثير الإيجابي لسياسة التحرير التي نهجها المغرب والتي أثبتت التزامه بتحسين الربط الجوي على المستوى الإقليمي.

من جانبه، أبرز وزير النقل الايفواري أمادو كوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الخط الجوي يعد ثمرة تعاون مثمر بين شركة طيران كوت ديفوار والخطوط الملكية المغربية، مشيرا إلى أنه يأتي عقب الإقبال المتزايد على هذه الوجهة التي تربط المغرب بالكوت ديفوار.

وشدد في هذا السياق على ضرورة استثمار ذلك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والروابط الأخوية الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين.

وفي تصريح مماثل أكد المدير العام لشركة طيران كوت ديفوار لوران لوكو، أن المغرب والكوت ديفوار تجمع بينهما علاقات عريقة، مضيفا أن هذا الخط الجوي الجديد من شأنه تعزيز هذه العلاقة القوية بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية وكذا تقريب الشعبين فيما بينهما، وذلك في ظل الشراكة المتينة القائمة بين الخطوط الملكية المغربية ونظيرتها الايفوارية.

وبالمناسبة، تم أيضا افتتاح اليوم وكالة للخطوط الجوية الايفوارية بالدار البيضاء بهدف تأمين الرحلات الأسبوعية الأربع التي تنطلق من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تجاه العاصمة الايفوارية أبيدجان، وذلك خلال يومي الثلاثاء والجمعة على الساعة السابعة و25 دقيقة مساء ويومي الخميس والأحد ابتداء من الساعة الثالثة و35 دقيقة بعد الزوال.