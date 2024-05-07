صحيفة فرنسية: المغرب يستعد لدخول الدائرة المغلقة لمصنعي الطائرات المسيرة

2024-05-07 / 12:00
0

هبة بريس – متابعة

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.

2024-05-07 / 12:00
0

مقالات ذات صلة

أكادير : تنديد جديد بالأوضاع الكارثية اللانسانية بمخيمات تندوف

2024-05-07 / 13:22

اليونسي: نقاش العدالة والتنمية اليوم يهم الإصلاح السياسي

2024-05-06 / 19:12

من سجن عكاشة..مبديع يقدم استقالته من البرلمان

2024-05-06 / 18:49

المحكمة الإدارية تعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان

2024-05-06 / 17:20

مرصد: الزيادات الأخيرة في الأجور ستنعكس إيجابا على الموظفين

2024-05-06 / 16:41

بتعليمات من الكابرانات.. عصابة قطاع الطرق تهاجم الإمارات

2024-05-06 / 09:27

شوكي: الإصلاحات الاقتصادية لحكومة أخنوش نجحت في تخفيض عجز…

2024-05-05 / 23:14

مؤتمر القمة الإسلامي يصدم “كابرانات” الجزائر و يؤكد رفضه…

2024-05-05 / 22:17

روسيا ترفض مقترح جنوب أفريقيا بإدراج قضية الصحراء المغربية…

2024-05-05 / 20:24

لشكر: “النظام الجزائري يضيع في قضية خاسرة و العالم…

2024-05-05 / 19:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى