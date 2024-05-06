إحداث 16 ألفا و171 مقاولة عند متم شهر فبراير 2024 بالمغرب

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 16 ألفا و171 مقاولة عند متم شهر فبراير 2024.

وأوضح المكتب في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (11.642) والأشخاص الذاتيين (4.529).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,03 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,14 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,17 في المائة)، ثم النقل (8,52 في المائة)، والصناعات (7,51 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,51 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,62 في المائة).

وحسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء – سطات شهدت ما مجموعه 4.972 مقاولة محدثة عند نهاية فبراير الماضي، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (2.483)، ومراكش ـ آسفي (1.849)، والرباط – سلا – القنيطرة (1.813)، وفاس ـ مكناس (1.100)، وسوس ـ ماسة (1.069)، والجهة الشرقية (947)، والعيون – الساقية الحمراء (658)، وبني ملال خنيفرة (472)، ودرعة تافيلالت (423)، والداخلة – واد الذهب (266)، ثم كلميم واد نون (119).

وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة، بحصة تبلغ 66 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 33,4 في المائة.