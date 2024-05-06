الميزان التجاري يسجل تراجعا بنسبة 14,6 في المائة

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 14,6 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ 61,9 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يشمل انخفاض الواردات من السلع بنسبة 4 في المائة لتبلغ 175,47 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 3 في المائة لتبلغ 113,56 مليار درهم. مضيفا أن معدل التغطية كسب 4,4 نقطة ليصل إلى 64,7 في المائة.

ويعزى انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 22,3 في المائة إلى 7,19 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 13,6 في المائة إلى 28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 7,7 في المائة إلى 21,88 مليار درهم، مقرونا بارتفاع، على الخصوص، المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 2,2 في المائة إلى 41,24 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (بزائد 0,8 في المائة إلى39,35 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 13,7 في المائة لتبلغ 5,8 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع لها، متجاوزة بذلك قطاع السيارات (زائد 13,1 في المائة إلى 38,34 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 5 في المائة إلى 6 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بصادرات “المعادن الأخرى” و”النسيج والجلد” و”الفلاحة والصناعة الغذائية” و”الفوسفاط ومشتقاته”، فقد تراجعت على التوالي بنسبة 22 في المائة إلى 1,14 مليار درهم، و3,7 في المائة إلى 11,6 مليار درهم، و3 في المائة إلى 25,62 مليار درهم و2,3 في المائة إلى 17,63 مليار درهم.