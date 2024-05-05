المغرب يحصد ثقة صندوق النقد الدولي و يتحصل على تمويل يفوق المليار دولار
هبة بريس ـ الدار البيضاء
واصل المغرب تعزيز مكانته لدى المؤسسات الدولية و توطيد علاقاته مع كبريات الجهات المانحة من خلال الثقة المتبادلة التي رسختها المملكة مع شركائها الدوليين.
و في هذا الصدد، قرر صندوق النقد الدولي منح قرض ضخم للمغرب بقيمة تتجاوز المليار دولار و بالضبط 1,3 مليار دولار، و ذلك ضمن برنامج تسهيل الصلابة و الاستدامة الذي تم التوافق بشأنه سلفا.
و كان مسؤولو الصندوق الدولي للنقد قد عبروا عن اعتزازهم و ثقتهم بالمغرب الذي عبر عن التزامه بتدابير عدة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتشجيع الطاقات المتجددة أو مواجهة ندرة المياه.
3 تعليقات
المغرب يحصد ثقة البنك الدولي،مبروك.ولكن لا بد من المقابل،ولن يكون ابدا سدى.
نتمنى ان لا يكون المقابل متهورا على حساب المس بالعقيدة،او سلب خيرات الأراض.
يا ترى هل كسب المغرب ثقة شعبه في هذه القروض التي يتم اعتراض طريقها بواسطة شركات تعود لاصحاب المناصب
الطريق معبدة لرهن مستقبل الأجيال القادمة و اثقال كاهلها بديون لم و لن تستهلكها. هذه اسهل الطرق لحل المشاكل من تصخم و زبادة اجور.لك الله يا وطني الحبيب.