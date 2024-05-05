صفرو ..تفاصيل إصابة شخص في حادث إطلاق نار

2024-05-05 / 11:57
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.ع محياوي _ هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة عين الشكاك بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم أمس السبت ، وذلك لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص ، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد خلال نزاع مع شخص آخر باحد الدواوير التابعة لجماعة عين شكاك نفوذ إقليم صفرو .

وذكرت مصادر “ هبة بريس”، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه باستعمال بندقية خاصة بالقنص في ملكتيه في إطلاق أعيرة نارية، وذلك على خلفية نزاع مع أحد جيرانه بالدوار، وهو النزاع الذي تجري الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته الحقيقية،حيث أسفر الحادث عن إصابة الضحية بإصابات وصفت بالحرجة، ما عجل بنقله صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات نظرا لخطورة الإصابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي فور إشعارها بهذه الواقعة مكنت من ضبط المشتبه فيه بعين المكان، فضلا عن حجز السلاح الناري المرخص لاستعمالات القنص البري وعدد من خرطوشات الصيد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية

2024-05-05 / 11:57
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