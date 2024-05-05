بوركينافاسو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية لفائدة دول الساحل

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

وفي تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، يوم السبت ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رئيس الدبلوماسية البوركينابية أن بوركينا فاسو، “التي لا تتوفر على منفذ بحري”، رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وأكد أن بلاده “تبدي اهتماما على أكثر من صعيد” بهذه المبادرة الملكية، مسجلا أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها.

وأضاف الوزير البوركينابي أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر.

وبعد أن نوه الوزير بهذه المبادرة، أكد أن خبراء بلاده “سيكونون جاهزين”، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء لاستعراض معالم المبادرة.

وتناول الاجتماع بين السيد بوريطة ونظيره البوركينابي، على الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع في المنطقة.

جرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.

وعقد السيد بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الغامبية، سلسلة من اللقاءات مع العديد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في القمة الإسلامية، التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية.