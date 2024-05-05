طقس الأحد ..أجواء قليلة السحب إلى صافية فوق مجموع أرجاء المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والسهول الواقعة غرب الأطلس.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا ومرفوقة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية فوق مجموع أرجاء المملكة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، مصحوبة بحبات من الغبار فوق كل من الهضاب العليا الشرقية، وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، و14 و20 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، والشياظمة ومنطقة سوس، وما بين 8 و14 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستنخفض قليلا بالسهول الشمالية، بينما ستعرف ارتفاعا طفيفا بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.