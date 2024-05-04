خلال 3 أشهر.. مطار الداخلة استقبل أزيد من 61 ألف مسافر

سجل مطار الداخلة، عند متم شهر مارس 2024، ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 19 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأفاد بلاغ للمكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي للمسافرين لشهر مارس 2024، بأن مطار الداخلة استقبل ما مجموعه 61 ألفا و915 مسافرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقابل 51 ألفا و920 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأضاف البلاغ أن مطار الداخلة سجل، خلال شهر مارس المنصرم، ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 14 في المئة، حيث استقبل المطار 20 ألفا و443 مسافرا مقابل 17 ألفا و872 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص حركة النقل الجوي التجاري على المستوى الوطني، استقبلت المطارات المغربية، خلال الربع الأول من سنة 2024، ما مجموعة 6 ملايين و873 ألفا و487 مسافرا، عبر 51 ألفا و282 رحلة جوية، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ 14 في المئة و 11 في المئة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.