وفد سنغالي رفيع المستوى يزور الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يوم أمس الجمعة 3 ماي 2024، زيارة مميزة قام بها وفد سنغالي رفيع المستوى، ضم السيد عمدة مدينة سيكاب، مرفوقا بعدد من مستشاريه وفاعلين بارزين في المجال الفلاحي بداكار.

هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

*فعاليات الزيارة* :

استقبل أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، الوفد السنغالي بكلمة ترحيبية حارة نيابة عن السيد رئيس الغرفة الفلاحية، أعربو فيها عن استعداد الغرفة في تعزيز التعاون مع الجانب السنغالي في جميع المجالات الفلاحية.

تلا ذلك عرض تقديمي عن المؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها جهة فاس مكناس، والتي تشمل تنوعا وجودة عالية من المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة تدعم القطاع الفلاحي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب، ونقل التكنولوجيا، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الاستثمار الفلاحي، وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية للتعريف بالمنتجات الفلاحية للبلدين.

تميز اللقاء بتفاعل إيجابي كبير بين الوفد السنغالي وممثلي الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، حيث أبدى الجانبان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون المشترك في المجال الفلاحي.

وقد أكد السيد عمدة مدينة سيكاب على رغبة المدينة في الدخول في شراكات مع الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس في مجال تبادل المنتجات الفلاحية، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية بين البلدين.

أثمرت زيارة الوفد السنغالي إلى الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس عن نتائج إيجابية، تمثلت في:

• تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي.

• تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

• الاتفاق على تطوير مشاريع مشتركة في مجال الاستثمار الفلاحي.

• تنظيم معارض ومؤتمرات دولية للتعريف بالمنتجات الفلاحية للبلدين.

تُعد زيارة الوفد السنغالي إلى الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي. وتأمل الغرفة الفلاحية أن تثمر هذه الزيارة عن مشاريع ملموسة تساهم في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في كلا البلدين.