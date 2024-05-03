استمرار الأشغال في اكبر “قنطرة ” على الطريق السريع بين اكادير والداخلة

تواصل أشغال بناء قنطرة بطول 470 مترا على وادي أم فاطمة بين الوطية بطنطان و أخفنير بالعيون، تقدمها، وهي الأشغال التي تدخل في إطار مشروع الطريق السريع الذي يربط اكادير وسط المملكة عبر تيزنيت في اتجاه الداخلة .

ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأشغال المستمرة بهذه المعلمة الفنية هي على مشارف الانتهاء، إذ يشمل المشروع المهيكل، المتكون من ثلاثة أجزاء، إنجاز أشغال الطريق السريع تزنيت-العيون، وتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 العيون-الداخلة، وإنشاء 16 منشأة فنية.

ويعد هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يمتد على مسافة 1055 كيلومتر بتكلفة مالية تصل إلى 10 ملايير درهم، رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وباقي القارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لطموح المغرب إلى تحويل الأقاليم الجنوبية للمملكة لورش مفتوح يضم مشاريع عملاقة غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية والشبكات وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة الأجنبي.

وتتضمن خطة المملكة في هذا المجال تعزيز شبكة الطرقات، عبر مجموعة من الأوراش كالطريق السريع العيون والداخلة، والطريق بين تزنيت والداخلة، وإنشاء وتطوير موانئ جديدة تستجيب لمعايير التطور والحداثة بالجنوب المغربي.