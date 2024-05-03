المكتب الوطني للسياحة يستقطب 10 أشهر مؤثرين أجانب للترويج للسياحة في المغرب

2024-05-03 / 18:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقطب المكتب الوطني المغربي للسياحة عشرة من أشهر مروجي و مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الأجانب و استقدمهم للمغرب في إطار شراكات عمل للترويج لوجهة المغرب سياحيا.

و في هذا الصدد، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه يبدع ويبتكر من جديد بتصور عملية متفردة تحت مسمى “تراند هاوس” ، التي استدعي للمشاركة فيها عشرة من مبدعي المحتويات الأجانب عبر برنامج سيجوب المشاركون من خلاله 3 مدن مغربية و هي مراكش والصويرة وورزازات.

وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أنه من المرتقب تسجيل أزيد من 28 مليون مشاهدة على المنصات الاجتماعية للفيديوهات التي سينتجها المؤثرون من جنسيات أجنبية و الذين يحظون بنسب متابعة قياسية.

2024-05-03 / 18:55
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‫5 تعليقات

  4. قالك مؤثرين أجانب إيه و بشحال 10كلهم أجانب كتضحكو علينا و لا كتضحكوا فينا عباد الله و المغرب أليس فيه مؤثرين

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  5. للأسف اگادير التي كانت أول مدينة سياحية فالمغرب قبل ظهور مراكش تم اقصاءها عمدا.

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