المكتب الوطني للسياحة يستقطب 10 أشهر مؤثرين أجانب للترويج للسياحة في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقطب المكتب الوطني المغربي للسياحة عشرة من أشهر مروجي و مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الأجانب و استقدمهم للمغرب في إطار شراكات عمل للترويج لوجهة المغرب سياحيا.

و في هذا الصدد، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه يبدع ويبتكر من جديد بتصور عملية متفردة تحت مسمى “تراند هاوس” ، التي استدعي للمشاركة فيها عشرة من مبدعي المحتويات الأجانب عبر برنامج سيجوب المشاركون من خلاله 3 مدن مغربية و هي مراكش والصويرة وورزازات.

وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أنه من المرتقب تسجيل أزيد من 28 مليون مشاهدة على المنصات الاجتماعية للفيديوهات التي سينتجها المؤثرون من جنسيات أجنبية و الذين يحظون بنسب متابعة قياسية.