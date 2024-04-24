عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

“التقدم والاشتراكية” يدعو الى حوار اجتماعي ينبني على أساس المصداقية والجدية

2024-04-24 / 14:27
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هبة بريس

بمناسبة اقتراب حلول يوم العمال العالمي، عبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومةُ على اتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، والرفع الملموس من دخلهم، وصَوْنِ حقوقهم الاجتماعية والمادية والمهنية والنقابية.

و أكد المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، على ضرورة أن يكون الحوارُ الاجتماعي حقيقيًّا ومنتجاً للحلول وبعيداً عن منطق المُقايضة والهواجس المحاسباتية.

وشدد الحزب على ضرورة أن ينبني الحوار الاجتماعي على أساس المصداقية والجدية، لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تنفذ أهم بنود الاتفاق الاجتماعي السابق ليوم 30 أبريل 2022.

2024-04-24 / 14:27
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