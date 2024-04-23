الحوار الاجتماعي.. آيت الطالب: عقدنا 58 اجتماع في قطاع الصحة

2024-04-23 / 16:13
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هبة بريس – الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، عن عقد 58 اجتماع في إطار الحوار الاجتماعي منها اجتماعات احادية وأخرى جماعية.

وذكر ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن هذه الاجتماعات تكرست بعدد من الاتفاقات أعلن عنها سنة 2022 وأخرى في 2023، ثم الاتفاق على محضر يتضمن عدة نقاط مالية وأخرى تتعلق بالوضعية الاعتبارية لمهنيي قطاع الصحة.

وأضاف ايت الطالب، أن وزارة الصحة صادقت على عدد من النقاط في المحضر المذكور، مشيرا الى أن نقاط أخرى تنتظر مصادقة وموافقة وتحكيم رئيس الحكومة الذي لديه رغبة حقيقية في إصلاح القطاع.

2024-04-23 / 16:13
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