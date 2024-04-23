سيام 2024.. اتفاق لإحداث مشروع مركز لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب

2024-04-23 / 13:14
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و مارك فيسنو وزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، بمكناس، بتوقيع خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والغابات.

و في هذا الصدد، ترأس الوزيران مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المهنيين لكلا البلدين، كان من بينها اتفاقية مذكرة تفاهم في إطار مشروع إحداث مركز تقني جهوي لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب.

و يهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية ((FOLEA، إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين في عالية السلسلة من خلال إنشاء مركز تقني جهوي، وهو جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية.

2024-04-23 / 13:14
4

مقالات ذات صلة

المغرب وجيبوتي يتفقان على تجديد إطار الشراكة في مجال…

2024-04-23 / 15:48
المديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب تدعو الى إيداع الإقرار السنوي بالدخل الإجمالي

2024-04-23 / 13:57

الجازولي يقود حملة ترويجية لاستقطاب الاستثمارات الألمانية

2024-04-23 / 13:27

المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الفلاحة…

2024-04-23 / 12:01

وزارة الفلاحة الإسبانية: صادراتنا إلى المغرب سجلت رقما تاريخيا…

2024-04-23 / 10:33

صديقي: الفلاحة تغذي الاقتصادات الإفريقية وتدعم أكثر من نصف…

2024-04-23 / 09:18

ولي العهد يدشن معرض الفلاحة بمكناس و يزور مختلف…

2024-04-22 / 16:14

بسبب حظر التصدير.. منتجو البطاطس يهددون بوقف الإنتاج

2024-04-22 / 15:59

استعدادات المونديال.. “لارام” تعتزم اقتناء 200 طائرة جديدة

2024-04-22 / 15:51
بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض

بورصة البيضاء تفتح باب التسجيل في بطولة البورصة نسخة…

2024-04-22 / 14:20

‫4 تعليقات

  1. توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والغابات سيكون افضل قرار

    رد

  4. بالفعل هو جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى