مجلس المنافسة يطلق منصة القضايا القانونية الدولية “Mounafassa.com”

أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق منصةMounafassa.com ، وهي قاعدة بيانات للقضايا القانونية الدولية، وذلك من خلال موقعه الإلكتروني، موضحا أن هذه القاعدة تضم ما يناهز 400 قرار لسلطات المنافسة الأجنبية وقرارات قضائية أصبحت نهائية.

وأضاف المجلس في بلاغ بالمناسبة، أن هذه القاعدة موجهة إلى القضاة الذين يشتغلون على ملفات المنافسة، وكذا المكاتب القانونية بالإضافة إلى مقرري مجلس المنافسة. مشيرا إلى أن “سوف يتاح الولوج إله أيضًا للطلبة الجامعيين والباحثين الراغبين في الاستفادة من محتواها في مشاريع أبحاثهم”.

وذكر المصدر ذاته، أنه تم إعداد هذه القاعدة في إطار برنامج التوأمة المؤسسية بعنوان “تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس المنافسة”، الذي أبرمه المجلس في دجنبر 2021 مع ائتلاف يتكون من اللجنة اليونانية للمنافسة، والمكتب البولندي للحماية المنافسة وحماية المستهلك، والهيئة الإيطالية للمنافسة.

وأوضح أنه تم تصمم هذه القاعدة من طرف خبراء من اللجنة اليونانية للمنافسة، ومقرري مجلس المنافسة، إضافة الى قضاة مغاربة، مشيرا إلى أن تطوير هذه القاعدة يأتي لتعزيز علاقات التعاون بين مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.