نشر التسجيل الصوتي لحكم الفار في واقعة “هدف يامال”

قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالرد سريعا، على رئيس برشلونة، خوان لابورتا، وقام بنشر مقطع فيديو، لأغلب الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو”، الأحد.

ونشر الجهاز المسؤول على الكرة في إسبانيا، مقطع فيديو، للتسجيلات الصوتية، التي دارت بين حكام غرفة الفار، وحكم الوسط، وعلق الاتحاد على الفيديو: “عش الكلاسيكو من خلال التسجيلات الصوتية للحكام. تمامًا كما حدث بعد نهائي كأس الملك، قمنا بنشر المحادثات التي دارت خلال المباراة. تجربة جديدة من الشفافية من اللجنة الفنية للحكام”.

وبما أن لقطة كرة لامين يامال، أثارت جدلا كبيرا، فإن الاتحاد الإسباني نشر ما دار بين الحكام، حيث قال حكم الوسط للاعبي برشلونة: “لا توجد تقنية خط المرمى. لننتظر الفار. ربما كان هدفا. إننا نتحقق (من اللقطة). علينا أن ننتظر”، قبل أن يقول حكم الفار للحكم: “ليس لدينا دليل أن الكرة قد تجاوزت الخط”، ليتقرر بعدها إكمال المباراة.