بسبب حظر التصدير.. منتجو البطاطس يهددون بوقف الإنتاج

2024-04-22 / 15:59
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رباب نوي – هبة بريس

يعتزم عدد من منتجي البطاطس، توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، مباشرة بعد نهاية فعاليات معرض مكناس الدولي للفلاحة، يطالبون فيها برفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس نحو الخارج.

وتركز المراسلة على مجموعة من المطالب أبرزها رفع الحظر على تصدير البطاطس نحو بلدان افريقيا، كما هدد منتجو البطاطس في حالة عدم التجاوب معهم بشكل إيجابي إلى وقف إنتاجها في الموسم القادم.

ويأتي هذا في سياق تكبدهم خسائر فادحة عمقت من أزمتهم كمنتجين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المبيدات والتغيرات المناخية.

جدير ذكره، أن الفلاحون الإسبان اعترضوا سبيل شاحنات مغربية و أتلفوا طيلة الأشهر الماضية حمولات من المنتوجات الفلاحية احتجاجا على سياسة حكومتهم.

2024-04-22 / 15:59
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