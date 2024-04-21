طلاب جامعة أمريكية يعتصمون تضامنا مع غزة

يواصل المئات من النشطاء وطلبة جامعة “كولومبيا” الأمريكية، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس على التوالي، تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان وحشي للشهر السابع على التوالي.

وينظم طلبة جامعة كولومبيا مخيم تضامن مع غزة داخل حرم الجامعة بولاية نيويورك، للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف الدعم المادي لها.

وأعلن الطلبة الاستمرار في اعتصامهم داخل الخيم التي نصبت في ساحة الجامعة بعد قيام الشرطة المحلية باعتقال العشرات منهم، في الوقت الذي يستمر فيه الآلاف من المتظاهرين خارج أسوار الجامعة بالتضامن مع الطلبة لدعم اعتصامهم.

وشارك طلبة جامعة “ييل” بولاية كونيتيكت في معسكر لدعم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، ورفض الاعتقالات التعسفية بحق الطلبة الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني