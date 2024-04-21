ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا على برشلونة في “كلاسيكو مثير”

2024-04-21 / 22:53
0

اقتنص فريق ريال مدريد، فوزا ثمينا على حساب غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وسجل فريق ريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

2024-04-21 / 22:53
0

مقالات ذات صلة

الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

2024-04-21 / 23:32

المنتخب الوطني يتوج بطلا لكأس أفريقيا للفوتسال

2024-04-21 / 22:05

ليفربول يعود لسكة الانتصارات.. ويلحق بأرسنال إلى صدارة الدوري

2024-04-21 / 21:21

رسميا: عدم إقامة المباراة بعد رفض النهضة البركانية لـ”قميص…

2024-04-21 / 19:54

“تفكير خردة ” .. الاتحاد الجزائري يقتني أقمصة جديدة…

2024-04-21 / 17:22

جياني إنفانتينو : المغرب أصبح قوة عالمية في مجال…

2024-04-21 / 17:09

أمين عدلي: “تحقيق الثلاثية سيكون أمرا رائعا”

2024-04-21 / 16:08

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل “مواجهة الكلاسيكو”

2024-04-21 / 16:02

المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على بعد خطوة…

2024-04-21 / 12:48

ماراطون الرباط الدولي.. العداءة المغربية رحمة الطاهري تحرز اللقب

2024-04-21 / 11:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى