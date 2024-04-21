ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا على برشلونة في “كلاسيكو مثير”

اقتنص فريق ريال مدريد، فوزا ثمينا على حساب غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وسجل فريق ريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.