شيشاوة : حضور لافت لتلاميذ المدارس لرواق المديرية العامة للأمن الوطني

في إطار سياسة الإنفتاح والتواصل على المبادرات التوجيهية والتأطيرية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني شاركت المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة ، برواق ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي الرابع للتوجيه والإعلام المدرسي والمهني والجامعي المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشراكة مع عمالة إقليم شيشاوة المنظم يوم الاربعاء الماضي تحت شعار “توجيه ناجع من أجل مسار دراسي ناجح” .

الملتقى عرف مشاركة مجموعة من المؤسسات والمدارس العليا و المعاهد المتخصصة والتكوينات والدراسات المتاحة بعد البكالوريا، وتوفير خدمات الإعلام والتوجيه للطلاب وأوليائهم، وتمكينهم من التواصل مع مختلف الفعاليات المشاركة.

و قد شهد الرواق المخصص للمديرية العامة للامن الوطني إقبالا كثيفا من لدن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية و الخصوصية. والذين استفادوا من شروحات مهمة قدمت لهم من طرف ممثل المعهد الملكي للشرطة و موظفي الشرطة التابعين لهذه الولاية ( أطر خلية التحسيس المدرسي- تقنيي مسرح الجريمة) حول جهاز الأمن الوطني وشروط الولوج إلى صفوفه ومختلف التخصصات الوظيفية والرتب، وكذا مناهج التكوين والندريب بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين التابعة له.

ولقيت هذه المشاركة، استحسانا من طرف المنظمين و التلاميذ ، مع الإشادة بقوة وفعالية المشاركة الأمنية