بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. معاقبة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

كشفت قناة كان العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقرت مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين٬ وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية، إضافة إلى حصوله على منفعة بطريقة غير مشروعة؛ وذلك بعد جلسة استماع انتهت بمطالبته بتصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده.

وأوضحت القناة عبر موقعها أن جلسة الاستماع إلى الدبلوماسي الإسرائيلي، جاءت بعد تقرير لوزارة الخارجية حول الاتهامات المذكورة، وانتهت التحقيقات بإدراج ملاحظات في الملف الشخصي لغوفرين، وإلحاق موظف دبلوماسي آخر بهدف التعاون معه، مع إخضاع أنشطته لمراقبة دقيقة وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب٬ إضافة إلى مُطالبته بتصحيح سلوكه وإبعاد زوجته بشكل تام عن أعمال المكتب

كما تم رفض توصية قدمها المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل دافيد غوفرين من منصبه أو إقالته، موضحة أن الرجل مازال يترأس الممثلية في الرباط، إذ قررت الوزارة إعادته إلى المغرب رغم الشبهات التي تحوم حوله.

وبحسب وسيلة الإعلام العبرية فقد هاجم المدير العام للوزارة الإسرائيلية في وقت سابق، وبلغة شديدة اللهجة، سلوك غوفرين بسبب مسؤوليته عن حالة الاضمحلال والتردي التي وصل إليها مكتب تل أبيب في المغرب

ويذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت غوفرين في العام 2022، بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا، وذلك بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع زار المغرب لجمع التصريحات والأدلة حول هذه الاتهامات