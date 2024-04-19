صورة “طوطو” و “ديزي دروس” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

2024-04-19 / 16:08
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رباب نوي – هبة بريس

أشعلت صورة جمعت نجمي الراب المغربي “طوطو ” و “ديزي دروس ” مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جعلت الرواد يتسائلون عن كواليس وحيثيات التقاط هذه الصورة.

ورجحت فئة كبيرة من جماهير الراب أنه ربما قد يكون هناك عمل مشترك جمع المغنيين.

هذا، وتعمد النجمين إثارة الجدل بحكم أنهما معروفان بخرجاتهم المثيرة، والتي تصبح حديث الصفحات ووسائل الإعلام.

2024-04-19 / 16:08
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‫11 تعليقات

  1. ها يصنع المفاعلات النووية او الصواريخ اتقوا ابناء الوطن بتبخيص العلماء والتصفيق والتهليل لمن يساهم في نشر النحطاط التقافي و الهوية المغربية

    1
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  2. مثل تلك الحالة التي فعلوا في أنفسهم والذين يظنون على أنها حضارة. في الشارع مثل تلك الحالة اغلبهم مجرمين حباسين……َ

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  11. صورة “طوطو” و “ديزي دروس” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي هههه حسن يقول راب كاين في امريكا حنا عندنا غي الحموضة .. أيمن يقول الراب الفن الأصيل الذي يحترم ويدافع عن هموم الشعب .. من سينما شعب في مقهى يقول “صباحبي سربي ليا عصر لي قهوة معصرة على الأعصاب لي رهوم فيا هذ الليلة نقلب دور” بلحن الراب هههه

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